"Da hab' ich ja früher schon nie rausgefunden", scherzen Jugendliche von damals, die in der legendären Bar "K.O." am Stubenbergsee die Nacht zum Tag gemacht haben. Doch heutzutage ist der Grund dafür ein anderer: die Escape Rooms im Keller des Boutique Hotels Erla. "Nachdem die Disco zugesperrt hat, wurde das Lokal als Pizzeria genutzt. Danach haben wir überlegt, was am besten passen würde. Auch in dem Sinne, was sich für Gäste bei Schlechtwetter gut nutzen lässt", erklärt Robert Semmler, der in dem Familienbetrieb tätig ist.