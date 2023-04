Sie ist 24 Meter lang und 3,5 Meter breit und in Zukunft soll sie Fußgänger sowie Radfahrer sicher über die stark befahrene L 409 bringen: die Brücke bei der Tierwelt Herberstein. Am Montag, 17. April wird sie versetzt. Aus diesem Grund wird von 9 bis 17 Uhr der Verkehr umgeleitet. Die Ausweichroute verläuft über Kaibing und Kaindorf.

Das Einpassen der Brücke ist auch in diesen Dimensionen eine echte "Millimeter-Arbeit", wie Franz Geider, technischer Leiter der Tierwelt Herberstein verrät. Rund 30 Personen und ein Kran mit einer Traglast von mindestens 130 Tonnen werden am Montag im Einsatz sein.

Ein kleiner Rückblick: Am Dienstag, 4. April wurde die Brücke nachts aus Ober-Grafendorf durch die schmale, kurvige Herbersteinklamm zur Tierwelt Herberstein transportiert. Es folgte eine 500 Meter lange Fahrt im Rückwärtsgang bis die Brücke schließlich beim nahe gelegenen Marienhof abgestellt wurde. Hier waren in den vergangenen Tagen nun zahlreiche Arbeiter am Zug, um die Brücke fertig zu stellen. Lesen Sie hier die Reportage zur Anlieferung der Brücke.