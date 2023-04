Gesichter strahlen von den Wänden. Gesichter von Tagen, an denen die Freude überwiegt, das Leben leicht und voller Schönheit ist. Tage, die im letzten Jahr im Leben von drei Müttern und ihren Töchtern die Ausnahme waren und doch Lichtblicke in der Ungewissheit, die sie durchleben, sind. Als die ersten Bomben am 24. Februar 2022 in der Ukraine gefallen sind, verließen sie fluchtartig das Land. Fürstenfeld war die vorläufige Endstation. Dort angekommen, werden sie von Silvia und Clemens Sadnik auf Schloss Welsdorf so herzlich empfangen, dass sie ein Jahr später zur "neuen Familie" geworden sind. Und dennoch ist die Anspannung spürbar.