In Fürstenfeld soll ein neues Einkaufszentrum mit zahlreichen Geschäfts- und Büroflächen entstehen. Die Pläne dafür sind bereits fertig. Als Grund dafür vorgesehen ist ein Stück direkt an der B 319 (Fürstenfelder Straße), angrenzend an den dortigen Obi-Baumarkt. Erste namhafte Geschäfte tauchen in den Plänen genauso auf, wie eine Hotelfläche. "Das Projekt ist noch nicht in der Umsetzung", sagt Bürgermeister Franz Jost und betont, dass es noch in den Kinderschuhen stecke. Er selbst will sich in der kommenden Woche ein Bild von dem Vorhaben machen.