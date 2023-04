In Fürstenfeld gibt es ab Herbst 2024 einen Bachelorstudiengang

Die FH Campus 02 bietet ab Herbst 2024 das Bachelorstudium "Automatisierungstechnik" in Fürstenfeld an. Man möchte die Möglichkeit bieten, sich direkt in der Region weiterzubilden. Interessierte können sich ab jetzt bewerben.