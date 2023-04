Das neue psychiatrische Krisentelefon "PsyNot" des Psychosozialen Dienst wurde im Schloss Hartberg präsentiert. Die neue Hotline ist steiermarkweit 24 Stunden in der Woche kostenfrei erreichbar. Das Angebot richtet sich an Steirerinnen und Steirer in akuten psychischen Problemsituationen, und bietet Beratung und Unterstützung für Betroffene, Angehörige und andere helfende Institutionen.