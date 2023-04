Die Erweiterung des Flugplatzes in Fürstenfeld sorgt weiterhin für Unmut bei den Anrainern von Speltenbach. Während Bürgermeister Franz Jost es im Vorfeld im Gemeinderat als eine Sanierung verkaufte, wurde stattdessen die Landebahn für 1,2 Millionen Euro erneuert und um 250 Meter verlängert. Mit nunmehr 950 Pistenmetern verfügt der Flugplatz in Fürstenfeld nach Graz und Zeltweg nun über die längste asphaltierte Start- und Landebahn in der Steiermark.