Es ist eine nicht alltägliche Geschichte einer jungen Frau, in der schon als Schülerin das Interesse an Mode bestanden hat und mit viel Energie und Willensstärke zum Erfolg führte. In Hartberg besuchte Isabella Burtscher die Davinci-Schule und maturierte anschließend an der Modeschule Graz. "Das war eine großartige Ausbildung, mit Nähen, Schnittzeichnen und allem, was dazugehört, so war es nicht einmal auf der Universität", erinnert sich die Modedesignerin.