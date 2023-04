Interview mit einem Tapir? Keine Rede. Nicht einmal den Wölfen ist zum Heulen. Dienstag, 4. April, kurz vor 23 Uhr und die tierischen Bewohner der Tierwelt Herberstein dürften die Nachtruhe wörtlich nehmen. Ganz anders als jene kleine Schar von in Daunenjacken oder Warnwesten gepackten Menschen – darunter Tierwelt-Chefin Alexia Getzinger, Bauleiter Ulrich Spenger und der technische Leiter des Tierparks, Franz Geider. Sie trippeln nicht wegen der Kälte von einem Bein aufs andere, sondern vor Aufregung. In wenigen Minuten soll sie endlich kommen, die 750.000 Euro teure Brücke über die L 409, die in Zukunft Besucher sowie Radfahrer sicher über die viel befahrene Straße bringen soll. Bereits seit 28. Februar laufen die Arbeiten rund um die Tierwelt auf Hochtouren. Schließlich soll alles bereitstehen für die neue Hauptdarstellerin.