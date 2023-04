Am Montagabend trafen im Gemeindesaal Stubenberg zahlreiche Gäste zur Premiere des neuen ORF Films “50 Jahre Stubenbergsee” ein. Der Film, welcher unter der Regie von Robert Sturmer gedreht wurde, blickt auf die 50-jährige Geschichte des Stubenbergsees zurück und stellt die Vielzahl an touristischen Möglichkeiten rund um den See vor. Sichtlich gut kam das Ganze beim zahlreich erschienenen Publikum an, welches vor und nach der Premiere mit regionaler Kulinarik versorgt wurde. Auch einige Ehrengäste wie Landtagsabgeordneter Hubert Lang und Alexia Getzinger, Geschäftsführerin der Tierwelt Herberstein, wohnten der Premiere bei.