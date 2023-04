Vor 20 Jahren machte sich ein trickreiches Fahrrad im Fernsehen erstmals auf Verbrecherjagd, nun darf Thomas Brezinas Schöpfung nach zehnjähriger Bildschirmpause wieder zurück ins TV. Mehr als 1000 Fälle hat das Detektiv-Fahrrad gelöst - von Geistern in Schlössern, bis Goldjägern in Schulen. Nun soll er in die Oststeiermark kommen. Nach genauen Statisten und Schauplätzen wird noch gesucht.