Steiermark-Frühling ist, wenn die Geschmacksknospen der Wienerinnen und Wiener aufblühen. Und das zum ersten Mal seit 2019. Wenn dazu auch noch das Wetter passt, wie es am Samstag glücklicherweise der Fall war, dann lässt man sich in der Bundeshauptstadt nicht lange bitten. 150.000 Besucherinnen und Besucher tummelten sich an den vier Tagen auf dem Wiener Rathausplatz. Unter den 1200 steirischen Gastgebern tummelten sich auch zahlreiche Oststeirer.