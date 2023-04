So schrill wie das Warnsignal im Auto, fährt man ohne Gurt, so klingt es, wenn ein Alarm für den Rettungshubschrauber Christophorus 16 eingeht. 10.239 mal hat Einsatzpilot Fritz Wallner es gehört, genauso viele Einsätze ist der 65-Jährige geflogen. Jetzt nimmt er als Stützpunktleiter in Oberwart und Hubschrauberpilot Kurs auf langfristige Landung und geht in Pension. "Ich gehe mit Tränen in den Augen, weil es ein Traumjob war, aber auch mit Flugzeugen im Bauch, weil ich eine sehr aufregende Zeit auf mich zufliegt", lacht der Hartberger.