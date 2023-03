Misstrauensantrag gegen Ortschefin muss warten: "Sie kommt trotzdem nicht aus"

Nachdem die Opposition in Bad Blumau ihren eigenen Misstrauensantrag gegen die Bürgermeisterin in der Vorwoche torpediert hatte, wurde dieser auch in der jüngsten Sitzung nicht behandelt. Dafür wurde die Asphaltierung einer Straße beschlossen, ohne das Geld dafür zu haben.