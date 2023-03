Sie gelten als intelligent, werden bis zu 20 Jahre alt und sind vor allem in Städten streng geschützt: In der Oststeiermark verursachen Krähen und Raben in den vergangenen Jahren aber immer öfter Schäden in der Landwirtschaft. Für Aufregung unter den Jägern des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld sorgt nun ein Video, das zeigt, wie ein Junghase von Krähen attackiert wird. Die Politik fordert den Abschuss mittels Antrages an das Land Steiermark.