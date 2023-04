Die Kinderbetreuung im ländlichen Raum steckt noch in den Kinderschuhen, so schleppend verläuft deren Realisierung in manchen Gemeinden. In Pöllau wird seit sieben Jahren bei der Betreuung der Kleinsten von 0 bis 3 Jahren auf ein Provisorium zurückgegriffen. Im ehemaligen Gemeindeamt Saifen-Boden befindet sich seit 2016 die örtliche Kinderkrippe, die einzige in der 6000-Einwohner-Gemeinde. Momentan werden dort 14 Kinder betreut. "Wir sind voll, es gibt auch eine Warteliste", erklärt Noch-Bürgermeister Johann Schirnhofer (ÖVP), der mit Ende März – wie berichtet – zurücktritt. "Wir könnten sogar eine zweite Gruppe vollbringen."