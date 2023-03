Nach 32 Jahren hat mit Silvester das Hartberger Stadtkino Cine4You seine Pforten geschlossen. Die Entscheidung traf nicht nur viele Cineasten unvorbereitet, auch Bürgermeister Marcus Martschitsch, der unbedingt wieder ein Kino in die Bezirkshauptstadt zurückholen will. Deshalb gibt es derzeit Verhandlungen mit einem Kinobetreiber, spätestens in einem Jahr hofft man einen Fahrplan für die Kino-Zukunft zu haben. Anders in Fürstenfeld, wo alle Pläne auf Eis gelegt wurden.