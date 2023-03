Mitten im Freiland in der Hartberger Ungarvorstadt pachtete Ernst Holzer ein Grundstück, zäunte es ein und errichtete eine Gartenhütte. Nach einer Anzeige flatterte ihm ein Abbruchbescheid ins Haus, verzweifelt suchte er seit Monaten nach einem alternativen Grundstück, um seine Hütte dort wieder aufzustellen. Zwar bekam er einige Angebote, diese waren aber entweder zu weit entfernt oder zu klein. Eigentlich hätte das Grundstück am 1. März geräumt sein müssen, die Gemeinde gewährt ihm jetzt allerdings noch einen Aufschub bis 31. Mai, um vielleicht doch eine Lösung zu finden. Holzer selbst hat in der Zwischenzeit aber aufgegeben und will die Hütte verkaufen, eventuell sogar verschenken.