Über 50 Jahre leiteten Jolande Sedlak und ihr Mann die Buchtelbar in Wenigzell und verwandelten sie in dieser Zeit zu einer Institution, die aus der Oststeiermark seither nicht mehr wegzudenken ist. Mit Juli 2019 übernahm die junge Oststeirern Nicole Kalafus das Steuer. Umso überraschender die Mitteilung vor wenigen Wochen, dass der Traditionsbetrieb nun Insolvenz anmelden musste. Dennoch hält Kalafus gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Mario Rohrer an der Buchtelbar fest und will weitermachen.

Die Kombination aus den Corona-Einbußen, einer schlechten Ski-Saison und den derzeitigen Teuerungen waren, laut Kalafus, der Ausschlag für die Insolvenz. "Das ist das, was uns definitiv das Genick gebrochen hat", sagt Kalafus und fügt hinzu: "Nur der Strom allein ist schon fast nicht wieder hineinzubekommen." Außerdem musste sie im ersten Lockdown einen Kredit in der Höhe von 100.000 Euro aufnehmen, der bis 31. März dieses Jahres fällig ist, den sie jedoch nicht abbezahlen könne.

Buchtelbäckerei läuft weiter

Dennoch will die Oststeirerin nicht aufgeben und hält an dem Traditionsbetrieb fest: "Der nächste Schritt ist, es hinter sich zu lassen und weiterzumachen." Konkrete Veränderungen plant sie jedoch keine, da der Betrieb seit 54 Jahren immer gleich laufe und man ihn in der Region nur so kenne: "Da gibt es meiner Meinung nach nichts zu ändern."

Entgegen der anfänglichen Pläne wird auch die Bäckerei erhalten bleiben. "In der Buchtelbar wird es immer Buchteln geben", schmunzelt Kalafus.