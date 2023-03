Die bernsteinfarbene Flüssigkeit schwappt im Glas hin und her. Direkt daneben steht ein weiteres Glas, dessen Inhalt sich deutlich unterscheidet. Beide entstammen jedoch demselben Grundprodukt. "Je nachdem in welchem Fass man ihn reifen lässt, ändert sich die Farbe", sagt Markus Gruber. Die beiden Whiskey-Sorten sind seine eigene Kreation, die er in der Nibelungengold Brauerei und Destillerie in Fürstenfeld hergestellt hat. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela hat er 2011 seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und die Brauerei ins Leben gerufen.