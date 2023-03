Mit einem Paukenschlag endete Donnerstagabend die Gemeinderatssitzung in Pöllau: Wie erst wenige Stunden zuvor durchgesickert war, verkündete Bürgermeister Johann Schirnhofer (VP) im Plenum seinen Rückzug aus der Politik. Mit 31. März 2023 wird er sein Amt zurücklegen. Der Schritt sei bereits länger geplant gewesen, die Entscheidung gut überlegt, so Schirnhofer in der Sitzung.