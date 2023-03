Mit der neuen Leiterin ist das Herz in die Stadtapotheke Fürstenfeld eingezogen – oder besser gesagt in deren Logo. Seit knapp einem Jahr ziert ein kleines rotes Herz das Apothekenlogo, das die Silhouette der Thermenhauptstadt zeigt. "Damit wollen wir zeigen, dass wir mit unserem Standort am Hauptplatz im Herzen von Fürstenfeld liegen, aber auch, dass die Apotheke mit viel Herz geführt wird und uns Herzlichkeit wichtig ist", sagt Martina Jonser.