"Ich bin so klein, unter dem Drehkreuz komme ich ja sowieso gratis hinein", lacht Sebastian und wirft eine kleine blaue Sporttasche darunter durch. Ausgerechnet heute, am Welt-Down-Syndrom-Tag, feiert der Gleisdorfer seinen sechsten Geburtstag. 2017 mit Trisomie 21 (Down Syndrom) geboren, verbrachte er mit seiner Mama einen Tag in der Therme. "Ein Angebot, das wir nutzen müssen", sagt Mutter Christina.