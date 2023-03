Brennender Rasentraktor verursachte Feuerwehreinsatz in Fürstenfeld

In Fürstenfeld geriet ein Rasenmähertraktor in einem Schuppen in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehren schlugen die Flammen bereits aus der Hütte, in der das Gerät stand, und das anschließende Carport stand im Vollbrand.