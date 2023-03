Im Herbst wurde das Sammeltaxi SAM neu aufgestellt, mit einem neuen Betreiber sollten speziell Service und Buchung verbessert werden. Jetzt spießt es sich bei der Finanzierung, vor allem in der Stadtgemeinde Hartberg. Dort ist man nicht mehr bereit, die Kosten für SAM zu übernehmen. Grund: Zusätzlich zu einem Sockelbeitrag, werden seit der Neuaufstellung mit den 62 teilnehmenden Gemeinden, auch die gefahrenen Kilometer abgerechnet. Zahlen muss jeweils jene Gemeinde, in der die Fahrgäste einsteigen. Das will man sich in der Bezirkshauptstadt, in die besonders viele Fahrten gehen und damit auch wieder dort starten, nicht gefallen lassen.