Das Klimaticket macht den öffentlichen Verkehr auch in ländlichen Regionen ein Stück attraktiver. Vor allem, wenn es ums Pendeln geht, lassen auch im Bezirk immer mehr Menschen das Auto stehen und steigen auf Öffis um. Einen Haken gibt es allerdings: Lebt man nicht in Hartberg oder Fürstenfeld, sondern in ländlichen Gemeinden, ist der Weg von der Haustür zur nächsten Bushaltestelle oft mühsam und man kann erst nicht auf das eigene Auto verzichten. Deshalb fordern die Grünen nun, dass auch die Mikro-ÖV-Systeme wie das Sammeltaxi SAM ins Tarifsystem des Klimatickets eingebunden werden.