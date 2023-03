Vor einem Jahr sperrte Martina Zink aus Schölbing ihren Friseursalon mit dem bewusst unspektakulären Namen "Am Welsplatz" auf. Davor hatte sie vier Jahre in Wien als Coiffeur gearbeitet und dort ein Geschäft mit zehn Stylistinnen geleitet. Einer der Kunden war der Influencer Michael Buchinger. "Anfangs kam er sporadisch, dann aber regelmäßig", erzählt Zink vom sukzessiven Vertrauensaufbau zwischen ihr und dem nunmehrigen "Dancing Star", der in der aktuellen Staffel mit Herbert Stanonik tanzt und sich für die Auftritte im Ballroom von Zink stylen lässt.