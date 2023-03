"Na, wer traut sich?", schreibt Veronika Marx, Pächterin des Wetterkoglerhauses am Hochwechsel, auf Facebook. Was folgt, ist eine Ausschreibung, in der sie neue Mitarbeiter sucht. Dabei zeigt die Oststeirerin jedoch nicht nur die Sonnenseiten des Berufs auf, sondern schreibt ehrlich, was es mit einer Anstellung in ihrem Betrieb auf sich hat. "Der Job, den du zu machen hättest, ist, nett umschrieben, ein Knochenjob", heißt es in ihrem Facebook-Posting. Dazuzähle nicht nur kellnern, kassieren und den Gästen die Wünsche von den Augen abzulesen, sondern auch bei der Lagerreinigung zu helfen und "die gestresste Chefin zu ertragen".