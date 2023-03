Die Leerstände in der Hartberger Innenstadt lassen auch die Jugendlichen nicht kalt. Nicht nur, weil es ihrer Meinung nach kaum noch Geschäfte zum Einkaufen gibt, vor allem auch, weil sie beim Thema Fortgehen regelmäßig damit konfrontiert sind. Im Zuge ihrer Recherche stellten die Nachwuchs-Redakteure aus dem Gymnasium Hartberg nicht nur Bürgermeister Marcus Martschitsch Fragen zum Thema, sondern schauten sich auch an, wie die Innenstadt an einem Abend am Wochenende frequentiert ist und ob Jugendliche lieber in einem Lokal oder doch in den eigenen vier Wänden feiern. Zum Abschluss versuchten sie in der Redaktion ihre Texte in Form zu bringen.