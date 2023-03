Festlich wurde vor einem Jahr die neu sanierte Hartberger Stadtpfarrkirche gesegnet und der Öffentlichkeit präsentiert. Insgesamt wurden 900.000 Euro in die Innenrenovierung gesteckt - Fresken in mühevoller Handarbeit saniert, alte Gemälde rundum erneuert. Die Freude war groß, vor allem über die künstlerische Neugestaltung des Volksaltars. Immer mehr und mehr Risse und Deformierungen in den Altarwänden sorgen aktuell aber für großes Rätselraten in der Pfarre.