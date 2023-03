"Es gibt wohl keinen grüneren Bürgermeister als mich", huldigt sich Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) in seiner 42 Minuten langen Rede in der Fürstenfelder Stadthalle, hinsichtlich seines "unermüdlichen Einsatzes für den regionalen Umweltschutz". Ausgerechnet am Weltfrauentag hatte der Stadtchef 150 Parteifreundinnen und -freunde zur großen Gala "1000 Tage Bürgermeister Franz Jost" geladen. "Die Pflanzerl auf den Tischen gehören heute Abend aber den anwesenden Frauen, ein Dankeschön der Partei", so Jost. Das Mikrofon blieb den ganzen Abend über aber in Männerhänden, gab es doch mehr Tische als anwesende Frauen.