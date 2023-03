Verena Kraxner lebt mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann in Ottendorf. Die 32-Jährige ist die Geschäftsführerin des EKIZ in Fürstenfeld: "Wir wollen immer so fortschrittlich sein, hängen aber trotzdem noch immer an Klischees aus dem Jahre Schnee. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass jeder einfach so ist wie er ist. Es hat sich in dieser Hinsicht zwar bereits viel verändert, aber an manchen Rädchen muss noch geschraubt werden, da die Frau noch immer nicht komplett gleichgestellt wird.