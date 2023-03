Mitten aus dem Leben gerissen wurde am Sonntag der erfolgreiche Pöllauer Unternehmer Manfred Mock im Alter von nur 46 Jahren. Er war nicht nur als Chef bei seinen 50 Angestellten beliebt, einige Jahre saß er auch als Gemeinderat für die UBL (Unabhängige Bürgerliste Pöllau) im Pöllauer Gemeinderat. In jungen Jahren gehörte er außerdem der Gruppe "Die Edlseer" an.