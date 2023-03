Ein Generationenwechsel steht bei den Grünen in Söchau demnächst an: Manfred Sattinger (67) wird im April zurücktreten und sein Gemeinderatsmandat – das einzige der Grünen – an den Listenzweiten bei der letzten Wahl, Ulrich Rößl, weitergeben. "Man muss froh sein, wenn junge Menschen nachkommen", sagt Sattinger.