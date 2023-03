Der Ausbau von PV-Anlagen im Bezirk ist in vollem Gange. Doch durch die Kritik am Sachprogramm des Landes Steiermark in Bezug auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen kommt immer öfters die Frage auf, warum nicht zuerst alle Dachflächen bestückt werden. Ganz so einfach ist die Sache jedoch nicht, wie Vera Immitzer von Photovoltaik Austria erklärt. "Nicht jedes Dach und jede versiegelte Fläche eignet sich für eine PV-Anlage", sagt Immitzer.