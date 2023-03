Ein Facebook-Posting brachte das Fass zum Überlaufen: Birgit Gamperl (FPÖ) hat diese Woche ihr Amt als Gemeindekassierin in Bad Blumau zurückgelegt, quasi aus Protest gegen die Kommunikationsweise der Bürgermeisterin Andrea Kohl (ÖVP) und ihrer Partei. Eine an sich erfreuliche Nachricht – nämlich dass ein Nachfolger für den Nahversorger im Ort gefunden worden war – war der entscheidende Tropfen zu viel. "Die gesamte Opposition hat davon über Facebook erfahren, auch ich als Vorstandsmitglied, obwohl wir am Tag zuvor noch zusammen waren", ärgert sich Gamperl, die jedoch Gemeinderätin bleibt, "diesen Gefallen tue ich der ÖVP nicht".