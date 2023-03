"Vor den Vorhang bitte" hieß es für fünf Frauen mit außergewöhnlichen Lebensläufen, die von Initiatorin Michaela Zingerle vom Verein "Styrian Summer Art" als Role Models zu einer Gesprächsrunde unter dem Motto "Starke Frauen braucht das Land" in die Naturpark-Mittelschule Pöllau geladen wurden. Eine von ihnen war Claudia Gigler, pensionierte Redakteurin der Kleinen Zeitung, die den interessiert lauschenden Schülern und Schülerinnen das große Plus der Jugend verdeutlichte: "Euch steht die Zukunft noch offen. Ihr könnt noch entscheiden, welchen Lebensweg ihr einschlagen wollt, während ich in meinem Alter wie in einem Spiegel zurückschaue und mich frage, ob ich die Chancen, die mir das Leben geboten hat, richtig genützt habe".