Mit diesem Flugzeug soll Hagel abgewehrt werden

Am Flughafen Graz-Thalerhof landete jene Maschine, die zukünftig als fünftes Flugzeug in der Region zur Hagelabwehr eingesetzt wird. Sie wird zukünftig in rund 105 Gemeinden im Kampf gegen hagelträchtige Gewitterwolken eingesetzt werden.