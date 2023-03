Fachärzte sind am Land oft rar, jetzt hat die Region mit Paul Wurzer allerdings einen neuen bekommen. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie eröffnete in St. Johann in der Haide seine Praxis: „Die Nachfrage ist hoch“, freut sich Wurzer, der seine Ordination Anfang Februar von Gleisdorf in die Nähe der oststeirischen Bezirkshauptstadt verlegt hat.