Kurz nach zwölf Uhr Mittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hartberg und Schildbach am Montag, dem 27. Februar, zu einem Wohnhausbrand in der Brühlgasse in der Bezirkshauptstadt gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war es im Dachstuhl zu einem Brand gekommen. Ein Brandermittler untersucht momentan, was Auslöser für den Brand gewesen sein könnte.

Um von außen und innen löschen zu können, mussten die Feuerwehrleute einen Teil der Dachziegel abdecken. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten den Nachmittag über an. Das Dach wurde inzwischen wieder provisorisch verschlossen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, im Dachgeschoss des Hauses entstand ein Sachschaden. Neben den Feuerwehren, die mit 17 Leuten im Einsatz standen, waren auch die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort.