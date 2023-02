"Drogen wachsen auf Bäumen, ich ernte sie nur"

Drogen, die an einen jungen Oststeirer adressiert waren, wurden vom Zoll abgefangen: Der Mann will davon nichts wissen und möchte auch nicht preisgeben, von wem er in den letzten Jahren Suchtmittel erhalten hat. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.