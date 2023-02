"Seit ewigen Zeiten" – so lange ist gefühlt laut Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Klaus Ebner bereits die Amtsarztstelle der Bezirkshauptmannschaft in Hartberg unbesetzt. "Es ist eine schwierige Situation für uns", sagt der Leiter des Sicherheitsreferates weiter. Seit dem offiziellen Pensionsantritt von Amtsärztin Susanne Obermayer Mitte 2021 ist die Stelle ausgeschrieben. Es gebe viel zu wenige Interessenten, so Ebner. Momentan liegt auch gar keine Bewerbung für den Posten vor, heißt es von der zuständigen Personalabteilung des Landes.