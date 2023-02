Während in der Gleisdorfer Tennishalle schweißtreibend um den Ball gekämpft wird, findet im angrenzenden Stüberl Sport der anderen Art statt. Montags hält hier der Schachverein seinen Vereinsabend ab. Gekämpft wird nicht am Platz, sondern am Spielbrett. Ab 19 Uhr treffen sich Fortgeschrittene zum gemeinsamen Spiel, zuvor führt Obmann Franz Amtmann eine Gruppe Anfänger in die Welt der Springer, Türme und Könige ein.