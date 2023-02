Als 2011 die erste Naturbestattung in Österreich, der erste "Wald der Ewigkeit" in Wien eröffnete, wurde das Konzept von vielen Leuten belächelt: „Wer will schon außerhalb eines Friedhofs bestattet werden?", erinnert sich Gerald Jeitler, Bestatter in Hartberg, an den Zweifel der Menschen. Die Antwort ist heute – wie damals – klar: „Nicht jeder, aber es werden täglich mehr – vorausgesetzt, die Bestattung erfolgt mit Stil und Herz und mit einer liebevollen und individuellen Abschiedsfeier in einer schönen Umgebung!“