Von zwei Polizisten vorgeführt, betritt der Angeklagte den Gerichtssaal in Fürstenfeld. Die Beamten begleiten ihn, da er momentan wegen eines anderen Deliktes in Untersuchungshaft in Graz sitzt. In Fürstenfeld muss er sich nun wegen Diebstahls verantworten – und das nicht zum ersten Mal.