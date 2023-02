Nur drei Tage nach dem plötzlichen Ableben seiner Ehefrau Dorothea am 14. Februar 2023 ist der Gründer der Beton- und Fertigkellerfirma Kammel in Grafendorf, Ernst Kammel, am 17. Februar 2023 im Alter von 86 Jahren gestorben. Das Unternehmer-Ehepaar wird gemeinsam am Donnerstag, 23. Februar 2023, in Grafendorf beigesetzt.