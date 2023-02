Eine Frau in St. Johann in der Haide alarmierte die Polizei, da sie bereits seit Tagen das Licht in der Küche ihres 56-jährigen Nachbarn brennen sah, ihn selbst aber nie zu Gesicht bekam. Als die Polizisten Nachschau hielten, fanden sie den Mann im Wohnzimmer tot auf dem Rücken liegend vor.