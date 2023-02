Um die Wasserversorgung der Region in Zukunft zu sichern, haben sich sechs Gemeinden in Hartberg und Umgebung zum neuen "Wasserverband Transportleitung Hartberg" (WV TLH) zusammengeschlossen: Hartberg, St. Johann in der Haide, Rohr bei Hartberg, Greinbach, Grafendorf und Buch-St. Magdalena sind Mitgliedsgemeinden. In zwei bis drei Jahren möchte man mit der Wasserversorgung starten.