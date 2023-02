Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Schildbach gegen 15.35 Uhr zu einer Traktorbergung gerufen: Ein Landwirt aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeldwar mit Holzarbeiten in Neuberg beschäftigt. Er lud einen Wurzelstock auf seinen Anhänger auf und fuhr dann eine steil abfallende Wiese hinab. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. Der 59-Jährige konnte noch rechtzeitig aus der Kabine springen, landete in der Wiese und wurde am Fuß verletzt.Er wurde nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr und das Rote Kreuz von der Rettung mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Der Traktor schlitterte unterdessen weiter in ein angrenzendes Waldstück, wo er sich überschlug und schließlich zum Stehen kam. Die Freiwilligen Feuerwehren Schildbach und Hartberg kümmerten sich um die schwierige Fahrzeugbergung. Der Traktor wurde bei dem Absturz so schwer beschädigt, sodass Motor- und Getriebeöl im Waldstück ausgelaufen war. Der Umwelteinsatzdienst wurde gerufen und das ausgetretene Öl gebunden.