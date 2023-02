"Für mich sind vier Arbeitstage so normal wie für andere eine ganze Woche", erzählt Ralph Uitz. In seiner Tischlerwerkstätte wird emsig gearbeitet. Von 7 bis 18 Uhr werden aktuell Möbelstücke für mehrere Kunden gefertigt. "Wir haben zwei Pausen, eine am Vormittag und eine am frühen Nachmittag. Zehn bis elf Arbeitsstunden kann so zügig gearbeitet werden", so der Unternehmer. Seit sechs Jahren schon setzt der 46-Jährige auf das immer beliebter werdende Arbeitsmodell.